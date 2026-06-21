Italia U19, i convocati per lo stage di preparazione all’Europeo

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Il ct dell'Italia Under 19 Alberto Bollini ha convocato 24 giocatori per lo stage di preparazione all’Europeo in programma dal 28 giugno all’11 luglio

Come riporta il sito della FIGC, il ct dell'Italia Under 19 Alberto Bollini ha convocato 24 giocatori per lo stage di preparazione all’Europeo in programma dal 28 giugno all’11 luglio: "Dopo aver sostenuto uno stage dal 7 al 12 giugno a Tirrenia, la Nazionale Under 19 tornerà a radunarsi dal 22 al 25 giugno a Coverciano in preparazione della fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles.

Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 24 calciatori: 15 nati nel 2007, sette nel 2008 (Alessandro Anelli, Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali, Federico Steffanoni e Samuel Wiafe) e due nel 2009 (Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale).

Gli Azzurrini si raduneranno lunedì 22 giugno al Centro Tecnico Federale, dove sosterranno cinque sedute di allenamento in quattro giorni, mentre giovedì 25 giugno sarà resa nota la lista dei 20 prescelti, che prenderanno parte alla fase finale del torneo continentale.

L’Italia esordirà nel Gruppo B lunedì 29 giugno (ore 16 locali, 17 italiane) al The Oval di Caernarfon contro la Serbia, per poi sfidare la Croazia e l’Ucraina rispettivamente giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), sempre a Caernarfon, e domenica 5 luglio (ore 16 locali, 17 italiane) al Bangor City Stadium. Le prime due classificate di ciascuno dei due gironi accederanno alle semifinali, in programma mercoledì 8 luglio: una a Denbigh (ore 16.30 locali, 17.30 italiane) e l’altra a Wrexham (ore 19 locali, 20 italiane), mentre la finale è prevista per sabato 11 luglio (ore 19 locali, 20 italiane) al Racecourse Ground.

Le semifinaliste e la vincente del play-off tra le terze classificate di ciascun girone, fissato per mercoledì 8 luglio (ore 14 locali, 15 italiane) a Bangor, si qualificheranno per il prossimo Mondiale Under 20, che si giocherà nel 2027 in Azerbaigian e Uzbekistan.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Nunziante (Udinese), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Wisdom Serebour Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).

Staff – Tecnico: Alberto Bollini; Capo delegazione: Gianfranco Serioli; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Christian Maggio; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Andrea De Fazio e Francesco Maria Nifosì; Nutrizionista: Dennis Dell’Unto; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Simone Siciliano; Osservatore Club Italia: Alessandro Musicco; Ufficio amministrazione, finanza e controllo: Antonio Martuscelli; Ufficio Stampa: Alessandro Paoli; Segretario: Aldo Blessich.

UEFA European Under-19 Championship Wales 2026 | Fase finale

Fase a gironi (dal 28 giugno al 5 luglio)

Gruppo A: Galles, Danimarca, Germania, Spagna

Gruppo B: Croazia, Serbia, ITALIA, Ucraina

Prima giornata

domenica 28 giugno

Ore 19: Galles-Spagna, Racecourse Ground di Wrexham

Ore 21: Germania-Danimarca, Central Park di Denbigh

lunedì 29 giugno

Ore 17: ITALIA-Serbia, The Oval di Caernarfon

Ore 21: Croazia-Ucraina, Bangor City Stadium di Bangor

Seconda giornata

mercoledì 1° luglio

Ore 19: Danimarca-Spagna, Central Park di Denbigh

Ore 21: Galles-Germania, Racecourse Ground di Wrexham

giovedì 2 luglio

Ore 15: Croazia-ITALIA, The Oval di Caernarfon

Ore 19: Serbia-Ucraina, Bangor City Stadium di Bangor

Terza giornata

sabato 4 luglio

Ore 15: Danimarca-Galles, Racecourse Ground di Wrexham

Ore 15: Spagna-Germania, Central Park di Denbigh

domenica 5 luglio

Ore 17: Ucraina-ITALIA, Bangor City Stadium di Bangor

Ore 17: Serbia-Croazia, The Oval di Caernarfon

Fase a eliminazione diretta (dall’8 all’11 luglio)

Play-Off FIFA U-20 World Cup Azerbaijan-Uzbekistan 2027 (mercoledì 8 luglio)

Ore 15: Terza classificata Gruppo A-Terza classificata Gruppo B, Bangor City Stadium di Bangor

Semifinali (mercoledì 8 luglio)

S1) Ore 17.30: Vincente Gruppo A-Seconda classificata Gruppo B, Central Park di Denbigh

S2) Ore 20: Vincente Gruppo B-Seconda classifica Gruppo B, Racecourse Ground di Wrexham

Finale (sabato 11 luglio)

Ore 20: Vincente S1-Vincente S2, Racecourse Ground di Wrexham

NB: gli orari indicati sono espressi in CET (Central European Time)".