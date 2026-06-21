MN - Sebastiano Rossi sul record: “Non mi ero accorto, poi ho visto i 90.000 di San Siro in piedi”

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Sebastiano Rossi, storico portiere rossonero, è stato intervistato nell’ultima puntata di Derbyssimo Legends x MilanNews.

Nel corso del terzo appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews", Stefano Fisico e Stefano Eranio hanno intervistato Sebastiano Rossi, storico portiere che ha vestito la maglia rossonera dal 1990 al 2002, vincendo, da protagonista, 5 campionati italiani, 3 Supercoppa Italia, 1 Coppa Intercontinentale, 2 Supercoppa UEFA, 1 Champions League ed ha raggiunto il record d'imbattibilità con 929 minuti senza subire gol. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.

Sei più orgoglioso del recordato 22 anni o di aver giocato in quel Milan?

"Ma io sono felice di aver giocato in quel Milan. I record nascono per essere battuti, lo sappiamo tutti. E sono contento che comunque è rimasto in mano a ad un italiano, a Gigi Buffon"

Ma lo capisci subito quel record o lo vivi dopo?

"Ma guarda Stefano, tu mi conosci, sono sempre stato una persona umile, scherzavo, ridevo, ma con grande umiltà. lo il giorno stesso che battemo il record, se non si alza la panchina, in primis Filippo Galli, per dirmi Seba guarda che ci son 90.000 persone in piedi che ti applaudono, ero talmente concentrato che non ci pensavo neanche, sinceramente. È chiaro che dai, un po' dispiace che non ce l'abbiamo più noi, perché comunque per me è stato un record della squadra, del gruppo, dai magazzinieri ai massaggiatori, ai dottori, agli allenatori, quindi non me lo sono mai sentito come un record personale. È uno sport di gruppo e quindi per forza di cose era un record della squadra"

Se quel record si fosse fermato prima, parleremmo di Sebastiano Rossi, a tuo avviso, nello stesso modo?

"Per chi mi conosce probabilmente sì, ma siccome noi tifosi del Milan siamo in tanti, probabilmente no.