Financial Times - RedBird ha progetti ambiziosi per la costruzione di un nuovo stadio che sostituisca San Siro. I politici locali vorrebbero che si investisse assieme all'Inter

vedi letture

Durante l’evento IMG x RedBird summit tenutosi mercoledì, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato anche del nuovo stadio rossonero, tema d'attualità.

Al Milan, Cardinale - scrive il Financial Times - 'ha detto che RedBird ha spinto per migliorare le prestazioni della squadra sia dentro che fuori dal campo. Ha progetti ambiziosi per la costruzione di un nuovo stadio all'avanguardia che sostituisca l'ormai vetusto San Siro, che il club condivide con la rivale Inter. L'anno scorso il club ha registrato il primo utile annuale in 17 anni. Il progetto dello stadio si è rivelato controverso, con i politici locali che volevano che i due club investissero congiuntamente nelle strutture esistenti. Nel frattempo, dopo l'acquisto del Milan, il valore dei diritti di trasmissione italiani è sceso, come conseguenza di un più ampio raffreddamento del mercato per la trasmissione del calcio in diretta in tutta la regione'.