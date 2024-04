Fine primo tempo: al Milan serve un miracolo per allungare la stagione

vedi letture

FINE PRIMO TEMPO - Finisce un primo tempo da incubo per il Milan, tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Le colpe dei rossoneri sono evidenti su entrambi i gol giallorossi che arrivano al 12esimo e al 22esimo su due disattenzioni di reparto del Diavolo, oramai una triste abitudine. Il Milan in attacco comunque attacca a testa bassa, colpisce una traversa e crea un altro paio di situazioni pericolose. Tutto però in confusione. Al 31esimo espulso Celik per un brutto fallo per Leao. Il Milan ha il vantaggio della superiorità numerica e 45 minuti per allungare la sua stagione, ma serve un miracolo e un'ispirazione a Pioli che, per ora, non è arrivata.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it