Finita la pausa si torna a pensare alla Serie A: il programma completo della 6^ giornata

Finita la pausa si torna a pensare alla Serie A: il programma completo della 6^ giornataMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna
Ecco tutte le info sulla sesta giornata di Serie A.

Dopo la lunghissima pausa per le nazionali, durata per la prima volta ben tre settimane, questo weekend ci sarà il ritorno del nostro campiontao. Di seguito tutte le info sulla 6^ giornata.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO

Di seguito si riporta il programma completo del sesto turno del campionato di Serie A Enilive. Il Milan sarà in campo domenica pomeriggio alle ore 18 in casa del Sassuolo:

SABATO 10/10

ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Inter-Parma
ore 20.45, Napoli-Frosinone

DOMENICA 11/10

ore 12.30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20.45, Cagliari-Juventus

LUNEDÌ 12/10

ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese