Serie A, chi salta il prossimo turno? La lista dei diffidati, infortunati e degli squalificati
Di seguito la lista di diffidati, squalificati e infortunati delle 20 squadre di Serie A.
ATALANTA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Hien, Kossounou, Raspadori, Sulemana
BOLOGNA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Holm, Odgaard
CAGLIARI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Deiola, Felici, Idrissi, Kevin Carlos
COMO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Kean
FIORENTINA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Parisi
FROSINONE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Birligea, Grillitsch, Raimondo
GENOA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Colombo, Meichtry, Venturino
INTER
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Stones
JUVENTUS
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Boga, Cabal, Ekhator, Grabara, Locatelli, Yildiz, Thuram
LAZIO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Cataldi, Gudmundsson
LECCE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Berisha
MILAN
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Estupinan, Saelemaekers
MONZA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Ciurria, Pessina, Touré, Ziolkowski
NAPOLI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI Alisson Santos, Anguissa, Buongiorno, Favasuli, McTominay, Olivera, Vergara
PARMA
SQUALIFICATI Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Bernabé, Drobnic, Nicolussi Caviglia
ROMA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Cristante
SASSUOLO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Candé, Muric, Koné -Volpato, Walucziewic
TORINO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Adams, Fortini
UDINESE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Davis - Problema al flessore - Da valutare, Gueye - Operato alla caviglia - Rientro metà gennaio 2027, Piotrowski - Aritmia cardiaca - Rientro fine ottobre, Zaniolo - Lesione al bicipite femorale - Rientro fine ottobre
VENEZIA
SQUALIFICATI:Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Adorante, Basic, Bella-Kotchap, Busio, Dagasso, Franjic, Sverko
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan