Serie A, chi salta il prossimo turno? La lista dei diffidati, infortunati e degli squalificati

Serie A, chi salta il prossimo turno? La lista dei diffidati, infortunati e degli squalificatiMilanNews.it
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Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
La lista dei diffidati, degli squalificati e degli infortunati delle 20 squadre della Serie A.

Di seguito la lista di diffidati, squalificati e infortunati delle 20 squadre di Serie A. 

ATALANTA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Hien, Kossounou, Raspadori, Sulemana 

BOLOGNA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Holm, Odgaard 

CAGLIARI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Deiola, Felici, Idrissi, Kevin Carlos

COMO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Kean

FIORENTINA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Parisi

FROSINONE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Birligea, Grillitsch, Raimondo

GENOA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Colombo, Meichtry, Venturino

INTER
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Stones 

JUVENTUS
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Boga, Cabal, Ekhator, Grabara, Locatelli, Yildiz, Thuram

LAZIO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Cataldi, Gudmundsson

LECCE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Berisha 

MILAN
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Estupinan, Saelemaekers

MONZA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Ciurria, Pessina, Touré, Ziolkowski 

NAPOLI
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI Alisson Santos, Anguissa, Buongiorno, Favasuli, McTominay, Olivera, Vergara

PARMA
SQUALIFICATI Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Bernabé, Drobnic, Nicolussi Caviglia

ROMA
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Cristante 

SASSUOLO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Candé, Muric, Koné -Volpato, Walucziewic

TORINO
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Adams, Fortini 

UDINESE
SQUALIFICATI: Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Davis - Problema al flessore - Da valutare, Gueye - Operato alla caviglia - Rientro metà gennaio 2027, Piotrowski - Aritmia cardiaca - Rientro fine ottobre, Zaniolo - Lesione al bicipite femorale - Rientro fine ottobre

VENEZIA
SQUALIFICATI:Nessuno
DIFFIDATI: Nessuno
INFORTUNATI: Adorante, Basic, Bella-Kotchap, Busio, Dagasso, Franjic, Sverko