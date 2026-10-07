Serie A, finalmente sabato torna il campionato: la classifica dopo 5 giornate
MilanNews.it
La classifica di Serie A dopo le prime 5 giornate.
Terminata questa lunghissima sosta durata ben tre settimane, sabato pomeriggio tornerà finalmente a rotolare il pallone sui campi di Serie A. I rossoneri saranno ospiti del Sassuolo dell'ex Aquilani domenica alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Vediamo la classifica dopo le prime 5 giornate.
SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 5 GIORNATE
1. Roma 13 (5)
2. Inter 13 (5)
3. Lazio 13 (5)
4. Cagliari 12 (4)
5. Milan 11 (5)
6. Frosinone 10 (5)
7. Juventus 10 (5)
8. Como 10 (5)
9. Napoli 7 (5)
10. Sassuolo 7 (5)
11. Lecce 6 (5)
12. Atalanta 6 (5)
13. Udinese 4 (5)
14. Torino 4 (5)
15. Parma 4 (5)
16. Monza 4 (5)
17. Fiorentina 4 (5)
18. Bologna 2 (5)
19. Genoa 1 (5)
20. Venezia 0 (5)
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