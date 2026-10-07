Musah chiude la sosta: titolare e un tempo in campo nella vittoria sul Canada

Yunus Musah è l'ultimo rossonero a giocare in questa sosta: titolare nella vittoria contro il Canada, è rimasto in campo per tutto il primo tempo

La sosta delle Nazionali si è ufficialmente chiusa. L'ultimo giocatore del Milan a scendere in campo è stato il centrocampista Yunus Musah che, nella notte italiana, è stato schierato da titolare nella partita contro il Canada. Per la cronaca gli Stati Uniti hanno vinto 1-0 grazie alla rete siglata al minuto 29 da Justin Ellis. Il milanista è stato schierato esterno destro nel 4-2-3-1 disegnato dal CT Mauricio Pochettino ed è stato poi sostituito all'intervallo nella girandola di cambi dell'allenatore argentino.

La sosta di Musah si chiude con tre presenze su quattro partite amichevoli, di cui due da titolare. Un buon bottino considerando che il centrocampista milanista non veniva convocato dal marzo 2025. In totale il calciatore rossonero, con i 45 minuti giocati questa notte, ha collezionato un totale di 132 minuti. Nelle prossime ore Musah rientrerà a Milanello per riprendere l'attività con il club rossonero.