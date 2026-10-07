Nazionale, finalmente la pausa è finita: ecco chi torna oggi a Milanello e chi manca ancora

A Milanello continua la preparazione in vista di Sassuolo-Milan ed intanto ci sono gli ultimi rientri dalle nazionali.

Dopo una lunghissima, forse troppo, pausa dedicata alla UEFA Nations League, finalmente si può tornare a parlare di campionato. I match delle nazionali sono ufficialmente terminati e, mentre i lavori a Milanello sono ripresi in preparazione alla partita col Sassuolo, tra oggi e domani ritorneranno tutti i giocatori in giro per il mondo.

E dopo ieri, giorno di ritorno Maignan, Rabiot, De Winter, Moreira, Bartesaghi, Chukwueze Camarda e Cisse, oggi sarà il turno di Modric e Jashari ed infine, l'ultimo ad arrivare, che sarà Musah, a soli tre giorni da Sassuolo-Milan.