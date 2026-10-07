Da domenica si fa sul serio, saranno 9 partite in 29 giorni: il programma del prossimo mese rossonero

Tutti gli impegni del Milan nel prossimo mese tra Serie A ed Europa League.

Terminata questa lunghissima pausa dedicata alla UEFA Nations League, è finalmente tempo di tornare a pensare concretamente al campionato. Domenica alle ore 18:00 i rossoneri saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ed è proprio li che inizierà un vero e proprio tour de force perché la squadra di Amorim giocherà ben 9 partite in 29 giorni, una media di 1 partita ogni 3,2 giorni. Vediamo quali sono i prossimi impegni dei rossoneri.

MILAN, 29 GIORNI DI FUOCO: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Domenica 11 ottobre - Sassuolo-Milan Serie A

Giovedi 15 ottobre - Salisburgo-Milan Europa League

Domenica 18 ottobre - Milan-Atalanta Serie A

Giovedi 22 ottobre - Bournemouth-Milan Europa League

Domenica 25 ottobre - Udinese-Milan Serie A

Mercoledi 28 ottobre - Milan-Bologna Serie A

Sabato 31 ottobre - Milan-Inter Serie A

Giovedì 5 novembre - Milan-Ferencvaros Europa League

Domenica 8 novembre - Genoa-Milan Serie A