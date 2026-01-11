FIO-MIL (1-0): Comuzzo porta in vantaggio la Viola
La Fiorentina trova il meritato vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Pietro Comuzzo ha svettato più in alto di tutti, anche più di Pavlovic e Bartesaghi, ed ha beffato Mike Maignan che non ha potuto fare altro che vedere la palla spegnersi in porta dopo aver colpito il palo. Al minuto 66', quindi, si sblocca il risultato al Franchi.
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp. Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
