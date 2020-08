Fiorentina, il sogno resta Nainggolan: Linetty e Roca le alternative

Non solo Amrabat, la Fiorentina ha bisogno di un altro elemento in mezzo al campo e la dirigenza viola sta seguendo diversi profili. Piace Marc Roca dell'Espanyol su cui ci sono Atalanta e Milan, e Karol Linetty, per il quale il Torino avrebbe già fatto arrivare un’offerta alla Sampdoria. Il sogno resta Radja Nainggolan, il belga ex Roma che era stato corteggiato fortemente già la scorsa estate. Il giocatore, però, avrebbe già fatto sapere alla dirigenza nerazzurra che vorrebbe muoversi da Milano unicamente per tornare nell’isola, lì dove per altro ritroverebbe Eusebio Di Francesco. Lo riporta Il Corriere dello Sport.