Fiorentina, l'Arsenal pronta a offrire 85 milioni per Vlahovic ma lui vuole restare fino a giugno

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Arsenal sarebbe pronto ad alzare l'offerta per avere subito a gennaio Dusan Vlahovic. Se da una parte l'entourage sarebbe anche pronto a trattare, visti gli 85 milioni di euro che i Gunners sarebbero pronti a investire, dall'altra il serbo non ha intenzione di partire a gennaio e in più non sembra essere interessato ai londinesi. Il prossimo mese sarà comunque cruciale per il futuro dell'attaccante.