Fiorentina, oggi l'arrivo a Firenze del primo acquisto di Paratici
Oggi alle 11:36News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 01 GEN - E' atteso domani a Firenze, per visite e firme, Manor Solomon, primo acquisto della Fiorentina sul mercato di gennaio. L'esterno israeliano, classe '99, di proprietà del Tottenham ma reduce dal prestito al Villarreal, approda in viola in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. (ANSA).