Fiorentina, Veretout non dovrebbe partire per la tourneé negli USA

Jordan Veretout, che non si sta allenando con il resto del gruppo viola a Moena e che è stato oggetto di alcune contestazioni da parte di alcuni tifosi negli ultimi giorni, non dovrebbe partire per la tourneé negli USA: lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore è fuori dal progetto e in uscita, ma la Fiorentina non vuole scendere sotto i 25 milioni e non vuole contropartite tecniche. Su Veretout ci sono sempre Milan e Roma.