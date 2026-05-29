Flamini imprenditore di successo: "Devo dire grazie a Berlusconi, mi ha aperto un mondo"

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Mathieu Flamini, ex rossonero, è divenuto un imprenditore di grande successo dopo il ritiro: la gratitudine verso Silvio Berlusconi

Dopo aver giocato per due volte con la maglia dell'Arsenal e in mezzo aver vestito quella del Milan, conquistando anche uno Scudetto e una Supercoppa Italiana da protagonista, Mathieu Flamini dopo il calcio si è lanciato nel mondo dell'imprenditoria. Lo ha fatto mettendo in piedi un'azienda che sta avendo grande successo e che soprattutto gli sta fruttando tanti elogi per la missione di tipo ecologico. Flamini ha fondato GFBiochemicals, azienda specializzata nella produzione di sostanze chimiche ecologiche ricavate da biomasse vegetali invece che dal petrolio.

Mathieu Flamini oggi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha potuto raccontare la sua nuova vita, non dimenticandosi però del suo passato che comunque è legato al presente che sta scrivendo. In particolare la figura di Silvio Berlusconi che per lui è stata fonte di ispirazione. Risponde così Flamini: "A chi devo dire grazie? A Silvio Berlusconi, mi ha aperto un mondo. Lui è stato un imprenditore che ha vinto su tutti i campi, sportivi e politici. Ci teneva che i suoi giocatori si appassionassero di qualcosa al di fuori del calcio. È stato una grande fonte di ispirazione".