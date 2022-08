Florentino chiaro con Ancelotti: Asensio non deve giocare

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Titone

Novità per quanto riguarda il futuro di Marco Asensio. Secondo quanto riportato da El Confidencial, dopo che lo spagnolo ha rifiutato il rinnovo di contratto offerto dal Real Madrid che lo avrebbe portato a guadagnare 5 milioni di euro netti per altre 4 stagioni. Florentino Perez dunque, visto che il 26enne è in scadenza nel 2023, ha fatto sapere a Carlo Ancelotti che non deve più impiegarlo finché non troverà una nuova destinazione e potrà così lasciare i Blancos. La cifra richiesta dal presidente è di 50 milioni di euro.