Florenzi a Milan Tv: "Vogliamo vedere questo Chukwueze: non dobbiamo mollare di un centimetro"

vedi letture

Contro la Fiorentina, ieri sera, si è rivisto Alessandro Florenzi. Dopo aver scontato una doppia squalifica, sia contro l'Empoli che contro lo Slavia Praga in Europa League, e dopo essere rimasto in panchina con il Verona, il laterale romano ha approfittato dell'assenza di Theo per ritrovare titolarità e minuti importanti. Al termine della gara, positiva anche dal punto di vista individuale, Florenzi è stato intervistato da Milan Tv e ha parlato così.

Sulla partita: "Soprattutto nel primo tempo avevamo creato 4 o 5 occasioni da gol nitide ma non siamo riusciti a sbloccare la partita. Siamo molto soddisfatti per quello che abbiamo fatto, la vittoria soprattutto. Adesso dobbiamo continuare con questa striscia positiva che ci portiamo da un po' di tempo".

Su Leao: "Oggi ha fatto una partita importante, non solo sotto l'aspetto offensivo ma anche difensivo, perché comunque mandando Rafa sul centrale loro, scalavamo tanto Reijnders a sinistra e se lui non dava una mano era un problema. Ha fatto una buonissima partita. Sappiamo le qualità di Chukwu, sappiamo quello che può dare a questa squadra: è ovvio che ci sono giocatori che hanno bisogno di un giorno di adattamento e altri che hanno bisogno di mesi, speriamo che il suo sia finito perché noi vogliamo vedere questo Samu"

Sul momento di forma: "Ci sentiamo bene, abbiamo la consapevolezza che è un ottimo momento. Ma non dobbiamo mollare di un centimetro e dobbiamo continuare con questo passo. Avremo giorni di lavoro per preparare il Lecce che non sarà facile, giocheremo alle 15 e loro si giocano la salvezza. Dovremo affrontarla nel modo giusto"