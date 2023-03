MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Florenzi, nella lunga intervista rilasciata a SportMediaset, ha dichiarato di essere pronto a giocare non solo da terzino, ma anche da esterno alto in caso di necessità: "Perchè no, sono aperto a tutto. Non c’è nessun problema, posso giocare in ogni posizione, anche come attaccante”.