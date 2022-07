Florenzi: "Inter e Juve favorite? Lo dicevano anche nel 2021. Non mi infastidisce"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi ha parlato anche delle avversarie per lo Scudetto come Inter e Juve, sottolineando come siano viste dai bookmaker come favorite per la vittoria finale: "Lo dicevano anche nel 2021 e poi... Diciamo che non mi dà fastidio, mi darà fastidio se alzeranno la coppa a giugno".