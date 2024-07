Florenzi suona la carica: "Non vedo l’ora di ricominciare! Pronto a tornare a sudare con i miei compagni"

Intervenuto così sul proprio profilo Instagram, il terzino rossonero Alessando Florenzi è pronto a iniziare la sua quarta stagione con la maglia del Milan. Parole forti e che potrebbero significare molto anche in ottica mercato, poichè il rapporto con il nuovo allenatore rossonero Fonseca non è idilliaco visti i precedenti a Roma. In attesa del raduno di domani, questo il post social:

"Pronto a tornare a sudare con i miei compagni. Insieme passo dopo passo".