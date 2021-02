Focus allenatori, Pioli: da Panchina d'Oro, da guida di un lungo progetto Milan

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando il Milan di Stefano Pioli La squadra perfetta del 2020, per il calcio italiano. La squadra che tra alti, tantissimi, bassi, qualche singhiozzo, ha ribaltato le gerarchie del calcio nostrano. Serve altro per spiegare che il Milan di Stefano Pioli è stata la miglior squadra di questi ultimi complicatissimi dodici mesi? Adesso nessuno si nasconde più: l'obiettivo è sì la Champions ma il sogno, concreto, è pure lo Scudetto. Lotta a tre, da underdog, contro Juventus e Inter, in ordine di ultime gerarchie e classifiche, ma non così in base a questa Serie A. Il Milan è primo e sopravanza la Juve e i nerazzurri da praticamente tutta la stagione. 49, 47, 42 (con una gara in meno la banda Pirlo). E ora viene il bello.

Prospettive future: Per Stefano Pioli, in scadenza nel 2022, un sontuoso rinnovo del contratto per guidare il Milan anche per i cicli futuri. Anche se, ma qui siam più sulle riflessioni che sulle notizie, non viene in mente un nome migliore di lui per il dopo Roberto Mancini che lascerà l'Italia post Mondiale in Qatar. Però il Milan difficilmente vorrà lasciarsi sfuggire quello che è il miglior tecnico per distacco dell'ultimo anno. C'era una volta il normalizzatore. Pioli, il grande allenatore, non solo l'uomo.

Da quanto tempo allena il Milan: ottobre 2019

Che contratto ha: giugno 2022