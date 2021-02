Focus Spezia-Milan: i liguri al Picco fanno benissimo ma i rossoneri hanno un ottimo rendimento in trasferta

Sarà il primo Spezia-Milan di Serie A. Con il campionato a formula girone unico.

Nel girone d’andata, al Meazza, terminò col punteggio di 3-0 per i rossoneri: doppietta di Rafael Leao, al 57’ e al 78’, e rete di Theo Hernandez, al 76’.

La due squadre arriveranno a questo faccia a faccia da prima e ultima in un paio di statistiche stagionali.

Lo Spezia con 6 punti fra le mura di casa è, col Torino, il club che ha raccolto di meno sul proprio campo. Ma… in questo torneo ha giocato sia al Manuzzi di Cesena che al Picco di La Spezia. E le differenze sono notevoli. Nel primo impianto viaggiava a una media di 0,4 punti/match. Nel secondo ha raddoppiato la propria andatura, a 0,8.

Il Milan con 28 punti è la squadra che ha corso più di tutti in trasferta: 9 successi e 1 segno X. Non perde in esterna dal 9 febbraio 2020, praticamente un anno, 2-4 nel derby con l’Inter. Successivamente ecco una striscia di 13 affermazioni e 4 pareggi e negli ultimi 16 match mai meno di 2 gol marcati.

Attiva ora DAZN. Guarda Spazia-Milan e le sfide contro Inter e Udinese con un solo abbonamento mensile! Disdici quando vuoi.