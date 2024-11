Fofana a DAZN: "Le partite arrivano e ogni volta dobbiamo aggiustare un nuovo problema"

Termina tra i fischi di San Siro il big match tra Milan e Juve ma di "big" c'è stata solamente la noia che i 90 minuti hanno offerto, con i rossoneri che hanno concluso in porta solamente all'ultima conclusione, nemmeno pericolosa. Un'occasione sciupata per la squadra di Fonseca che doveva ssolutamente vincere per rientrare sulla vetta che invece ora rischia di allontanarsi ulteriormente. Ai microfoni di DAZN, al termine della gara, ha parlato l'allenatore rossonero Paulo Fonseca.

Sul troppo rispetto nei confronti della Juve e l'aver rischiato poco: "Se l'allenatore lo ha detto, sono d'accordo. Per me è stata una partita a scacchi: se un giocatore si metteva in proprio poteva metterci in difficoltà e abbiamo dovuto aspettare. Stasera non è stata una partita spettacolare, volevamo trovare il gol e vincere la partita"

Sugli alti e bassi del Milan: "Non c'è una spiegazione. Le partite arrivano e ogni volta dobbiamo aggiustare un nuovo problema, difesivamente o offensivamente. Dobbiamo essere più efficienti, quando abbiamo le occasioni per segnare. Ma non so perchè e spero che prossimamente potremmo vincere e continuare a vincere"