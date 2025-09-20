Fofana a Sky: "Tutti sanno che la difesa vince alla fine della stagione. 10 gol? Ci provo"
Youssouf Fofana, centrocampista rossonero e oggi in gol contro l'Udinese nel 3-0 esterno che ha concesso la terza vittoria in campionato al Diavolo, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport 24.
Il mister ti ha chiesto 10 gol... "È stata una buona partita per noi: difensivamente e dopo attaccare è più facile. Il mister ci aspetta 10 gol, ci provo: se il mio obiettivo è quello, possono farne 6-7 e già va bene"
Chiudere la difesa è il focus del Milan? "Certo, l'anno scorso abbiamo fatto tanti gol ma abbiamo subito tanto. Il focus è più sulla difesa: tutti sanno che la difesa vince alla fine della stagione e dobbiamo fare di più difensivamente e poi segnare 2 o 3 gol"
Cosa hai pensato quando quest'estate sono arrivati tutti questi centrocampisti? "Niente. Sono stato molto felice perché in allenamento devo alzare il livello. La qualità dei centrocampisti che sono arrivati è più alta e devo alzare la mia, fare il massimo per la squadra. È veramente buono per la squadra avere questi giocatori"
