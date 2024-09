Fofana e l'arrivo al Milan: "La dirigenza mi ha aiutato tanto, specialmente Moncada"

Intervistato da Milan TV, Youssouf Fofana ha commentato così il suo arrivo al Milan:

Sul Milan: "Qui è tutto come me l'avevano descritto: lo spogliatoio, i compagni, l'entusiasmo che si respira in città e anche i tifosi. Non ho alcun rimpianto e non vedo l'ora di scoprire di più".

Sull'arrivo in rossonero: "La dirigenza mi ha aiutato tanto. Specialmente Moncada, che è anche lui francese, mi ha dato una grande mano. Tutto il supporto che ho ricevuto mi ha aiutato molto, il club mi è stato di grande aiuto. Nello spogliatoio ci sono poi diversi giocatori che parlano francese. Ho provato a parlare un po' italiano, ma per ora non sono eccezionale. Ci poi anche giocatori anglofoni, cerco di parlare con tutti. Provo a conoscere culture diverse e parlare lingue diverse. Cerco sempre di parlare italiano o spagnolo. Provo anche a dire qualche parola in tedesco per impararlo e mantenerlo".