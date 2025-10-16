Fofana su Leao: "Ha tutta la mia fiducia. Quando sarà al 100%, farà bene e aiuterà la squadra”

vedi letture

Il centrocampista rossonero Youssouf Fofana, intervistato da Sky, ha dichiarato sull'obiettivo scudetto e su Rafael Leao:

Sullo scudetto: "Come ogni giocatore di questa squadra, bisogna pensare allo scudetto. Ogni anno. È normale. Lavoriamo per questo, andiamo sul campo per vincere ogni partita e faremo i conti alla fine. Prima dell’inizio della stagione abbiamo pensato a questo. Non voglio dire che l’obiettivo sia solo lo scudetto, che se non lo raggiungiamo abbiamo fallito la stagione. Ma se lo vinciamo, dopo quello che è stato l’anno scorso, sarà una grande gioia per il gruppo. Se ce l’ha detto anche Allegri? Non ha bisogno di trasferire questi concetti. È normale per noi: giochiamo per il Milan, è normale pensare allo scudetto”.

Su Leao: "Che consigli gli do? Da me lui non deve aspettarsi niente: non ho più esperienza di lui. Gli do solo la mia fiducia: Rafa quando sta bene con la testa fa le cose sul campo che nessuno può fare. Spero che quando sarà al 100%, farà bene e aiuterà la squadra”.

