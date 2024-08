Fonseca a MTV: "Dobbiamo migliorare, ma sono soddisfatto. Contro il Torino mi aspetto lo stadio pieno"

Paulo Fonseca, intervistato da Milan TV dopo l'amichevole contro il Barcellona, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sono soddisfatto dei miei giocatori, hanno giocato spesso con coraggio. Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, nei primi 20-30 minuti abbiamo fatto diverse cose buone. E' stata una partita in cui abbiamo avuto anche delle difficoltà, loro sono forti,ma in generale sono molto soddisfatto. Ho visto le intenzioni della squadra e il coraggio dei giocatori. Dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto cose cose buone in queste tre amichevoli contro squadre forti. Noi vogliamo recuperare in fretta la palla quando la perdiamo. Vogliamo essere una squadra che fa pressing alto. Si comincia a vede la pressione alta della squadra, chiaramente dobbiamo migliorare, ma sarà una delle cose che vogliamo fare in campo".

Sulla tournée americana, il portoghese ha poi spiegato: "Sono stati giorni molto buoni. Le persone e i tifosi sono stati speciali con noi. Ora è tempo di tornare a casa, avremo due giorni per stare con le nostre famiglie e poi cominceremo a preparare la prima partita ufficiale, anche se prima abbiamo un'altra amichevole contro il Monza. Dobbiamo iniziare a pensare all'esordio in campionato, giocheremo la prima a San Siro, mi aspetto lo stadio pieno. Noi vogliamo costruire una squadra che lasci i tifosi orgogliosi. Abbiamo incominciato bene, dobbiamo migliorare, ma alla fine penso che i tifosi saranno sempre con noi. Vogliamo sentire il loro sostegno fin dalla prima giornata".