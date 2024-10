Fonseca a MTV: "Rigore? Era netto. Dispiace per i ragazzi. Questa la partita che più mi è piaciuta da quando sono al Milan"

Nel post partita di Bayer Leverkusen-Milan, l'allenatore Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

La sua analisi complessiva della partita

"Penso onestamente che il risultato non è giusto, perché abbiamo creato nel secondo tempo tante chiare occasioni. Abbiamo questo rigore, che ho già guardato, che è netto, ma soprattutto perché la squadra ha giocato bene, ha creato tante occasioni che non è facile contro una squadra come il Bayer. È difficile perché abbiamo perso, ma io penso che è stata la partita che mi è piaciuta di più della squadra. Per questo è vero, nello spogliatoio si respira un'area strana perché meritavamo un altro risultato, ma penso che abbiamo fatto tutto. La squadra ha giocato bene, ha creato diverse occasioni contro una squadra come il Bayer. Dobbiamo andare avanti e come ho detto è la partita che più mi è piaciuta da quando sono al Milan".

La parabola crescente non si ferma oggi con questa sconfitta

"No. È vero che non abbiamo vinto, ma c'è stato un miglioramento nella nostra crescita. È stato evidente. Sono ovviamente triste perché i giocatori meritavamo un altro risultato, hanno giocato con grande coraggio, hanno creato diverse occasioni. Per questo dobbiamo andare avanti, perché la crescita è evidente".

Lo spirito con il quale si va a Firenze domenica

"Lo spirito è sempre lo stesso: vincere. Oggi siamo arrivati qui per vincere. Domenica sarà un'altra partita, con altre caratteristiche. Ma vogliamo vincere, continuare la nostra strada, con vittorie, ma io credo più quando lasciamo il campo con una partita così, a giocare così, a creare così. È più facile capire che la squadra è in crescita anche se non abbiamo vinto".