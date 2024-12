Fonseca a Sky: "In Europa ci sono più spazi, può essere un vantaggio per Loftus"

Queste le parole a Sky di Paulo Fonseca in vista della sfida di domani contro la Stella Rossa a San Siro: "Abbiamo una grande chance domani, ma dobbiamo pensare solo alla partita di domani che sarà difficile. Poi penseremo alle ultime due gare e alla possiblità di arrivare tra le prime 8. Ma pensiamo solo a domani".

Ha parlato con Ibra?

"Parliamo sempre di tutto, siamo sempre in contatto ed è successo lo stesso in questi giorni. Abbiamo parlato con la consueta onestà".

Vi sentite più a vostro agio in Europa?

"Sono gare diverse. Credo che la squadra sia sempre più a fare anche in campionato quello che fa in Europa. Siamo migliorati in attacco e in difesa. In Champions le partite sono più aperte e c'è più spazio. Per Loftus-Cheek può essere un vantaggio questo domani".

E' più sorridente di qualche giorno fa...

"Io cerco di essere sempre equilibrato. E' un momento caldo, ma cerco di rispettare sempre tutti. Io sono fatto così, cerco di essere sereno e di rispettare tutti".

E' un momento delicato per il Milan?

"Chi indossa questa da maglia da più tempo sono importanti in questo momento. Vogliamo tutti far parte della storia di questo club. Questi giocatori possono trasmettere determinati valori agli altri".

Quanto è lontano il Milan da quello che vuole lei?

"Non siamo stati molto continui, ma abbiamo fatto delle buone partite, non solo in Champions. Anche nell'ultima partita abbiamo fatto bene alcune cose. Se guardiamo i risultati siamo delusi, se guardo il processo di crescita sono contento e fiducioso".

Che partita sarà domani?

"Le partite di Champions sono diverse, i giocatori sono più motivati, attenti e concentrati. La squadra deve capire il momento e quanto sia importante vincere domani. Io guardo la squadra e come lavorano i giocatori".

Ha qualche consiglio da dare all'Atalanta su come si batte di Real Madrid?

"Gasperini è un grande allenatore, saprà già come fare. Noi giochiamo in modo completamente diverso dall'Atalanta. Sono sicuro che sarà molto difficile per il Real giocare contro questa Atalanta. Gli faccio un grande in bocca al lupo, così come alle altre squadre italiane impegnate in Europa".