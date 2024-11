Fonseca: "Abbiamo bisogno del miglior Leao e del miglior Morata per questa partita"

Alla vigilia del match contro la Juventus, Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa di Alvaro Morata e Rafael Leao:

Domani quanto possono contare le motivazioni di Leao e Morata?

"È importante averli in un buon momento, sono giocatori decisivi che possono fare la differenza in questo tipo di partite. Abbiamo bisogno del miglior Rafa e del miglior Morata per questa partita: li ho visti in allenamento e, come gli altri, stanno molto bene e sono molto motivati. Mi aspetto che possano farlo vedere domani in partita".

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: sabato 23 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it