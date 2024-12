Fonseca assicura: "Sento sempre il sostegno della società, mi sento protetto"

In merito alla sua posizione, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Si sente protetto e appoggiato dai suoi dirigenti?

"Sì, sempre. Ho sentito sempre il sostegno della società. Sempre".

La società però non può essere contenta di quello che si sta vedendo... Siamo a dicembre e c'è tanta delusione e sfiducia nell'ambiente. Come si può cambiare questa cosa?

"Stiamo lavorando per cambiare. Io sono qui e continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo alla fine in un'altra posizione. Non ho dubbi su questo, per questo continuo a lavorare tutti i giorni con la stessa fiducia e positività che ho dal primo giorno. Capisco, se guardiamo la classifica, i sentimenti dei tifosi. Ma stiamo lavorando per migliorare".