Fonseca: "Asterisco? Per me è lo stesso, ma penalizza i tifosi e chi guarda la classifica"

vedi letture

Il Milan si appresta ad affrontare il Napoli capolista, e lo farà con un asterisco in classifica, dovuto al rinvio della partita di Bologna, che accompagnerà i rossoneri almeno fino a febbraio. Questo il pensiero di mister Fonseca sull'argomento.

Avere l'asterisco in classifica è penalizzante? Come si gestisce?

"Per me è lo stesso. Magari penalizza chi guarda la classifica, a me non cambia nulla. Capisco però che per i tifosi sia diverso"

Il fatto di recuperare la gara contro il Bologna a febbraio falsa il campionato?

"Non voglio più parlare di Bologna. Pensiamo solo a domani, guardiamo avanti".