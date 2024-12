Fonseca bocciato: "Vara per la linea verse, ma i risultati in campionato restano scadenti". Voti tra il 5 ed il 5.5

Il Milan pareggia contro il Genoa in occasione della serata per i suoi 125 anni. Davanti al suo pubblico ed alle Legends rossonere presenti, la formazione di Fonseca era chiamata ad una reazione d'orgoglio che però non è arrivata, come conferma nche lo scialbo risultato finale (0-0). Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, dell'allenatore portoghese:

La Gazzetta dello Sport 5: "“Punisce” Theo e vara la linea verde con Jimenez e Liberali in campo. I giovani danno buone risposte; i risultati in campionato invece restano scadenti.".

Il Corriere dello Sport 5: "Chi si aspettava un Milan arrembante dopo lo sfogo è rimasto deluso. Fischi a fine partita".

Tuttosport 5: "Una sera di festa al veleno: Milan senza rabbia, senza idee, senza anima".

Il Corriere della Sera 5.5: "Milan ottavo, e fischiato dal pubblico".

La Repubblica 5

LA PAGELLA DI PAULO FONSECA A CURA DI MILANNEWS.IT

ALL. FONSECA 5: è uno dei colpevoli di quello che si vede in campo, ma non il primo. Ok la punizione a Theo Hernandez, ma non metterlo nell’assalto del secondo tempo è una scelta non ottimale.