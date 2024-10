Fonseca cambia ed ha ragione: "La vittoria delle scelte forti, ma anche del carattere. Il gruppo rema con lui"

Il Milan vince a San Siro, in inferiorità, contro l'Udinese, portandosi a casa tre punti fondamentali per testa e classifica. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di mister Paulo Fonseca.

La Gazzetta dello Sport 6,5: "Doveva essere molto inc...se Leao è rimasto in panchina. Cambia e ha ragione. Qualsiasi giudizio va rivisto, ma il carattere c'è".

Il Corriere dello Sport 7,5: "Scelte drastiche che denotano personalità. L’inizio è incoraggiante, ma il rosso rovina tutto il piano gara. Alla fine porta a casa un successo sofferto con i suoi uomini".

Tuttosport 7: "Il Milan resiste in dieci per quasi ottanta minuti, maxi recuperi compresi. Il gruppo rema con lui, il che - visti gli eventi - non era scontato".

La Repubblica 6

Il Corriere della Sera 6,5: "La vittoria delle scelte forti, ma anche del carattere, dei nervi saldi, del cuore. Il suo Milan ha diversi limiti, ma questo può essere un nuovo inizio. Vediamo".

LA PAGELLA DI FONSECA A CURA DI MILANNEWS.IT

ALL. FONSECA 6.5: aveva beccato la formazione iniziale, perché il Milan gioca bene e diverte. Il gol di Chukwueze è il manifesto di ciò che vuole vedere dai suoi con la palla verso l’area di rigore. Coraggioso nel tenere Pulisic mediano fino a fine primo tempo. Poi la squadra lo ripaga con una prova importante.