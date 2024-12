Fonseca conferma lo stesso undici dell'ultimo turno di A. Era già successo una volta per 3 partite

vedi letture

Paulo Fonseca conferma lo stesso undici visto contro l'Empoli, dove i rossoneri hanno vinto in modo netto e convincente per 3-0. Giusto pertanto proseguire così. In questa stagione era già capitato che il tecnico portoghese confermasse la stessa formazione titolare, è successo a cavallo tra la quinta e la settima giornata nelle partite contro Inter, Lecce e Fiorentina.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Godfrey, Scalvini, Toloi, Brescianini, Palestra, Samardzic, Sulemana, Zaniolo, Retegui. All. Gritti (Gasperini squalificato).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp.: Torriani, Sportiello, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda. All. Fonseca

ARBITRO: La Penna di Roma

ASSISTENTI: Giallatini e Colarossi.

IV UOMO: Guida

VAR: Di Paolo

AVAR: Ghersini