Fonseca: "Contento di poter sfruttare Kalulu in più ruoli. Okafor? Tutti i giocatori saranno importanti"

Dopo l'ufficialità arrivata quasi un mese fa e l'arrivo nella mattina di sabato, oggi finalmente Paulo Fonseca si presenta al mondo rossonero in conferenza stampa. Il tecnico portoghese parlerà direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, affiancato da Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio, quindi, il mister si sposterà al Centro Sportivo di Milanello dove, alle ore 17, dirigerà il suo primo allenamento alla guida del Diavolo. Non perdetevi neanche una parola di Fonseca con il consueto live testuale: restate con noi!

Soddisfatto dalle caratteristiche dei centrali? Come vede Kalulu, terzino o centrale? "Kalulu gioca nelle due posizioni. Sono soddisfatto di avere quasi tutti i difensori per cominciare il lavoro. Normalmente comincio con la fase difensiva, manca solo Theo. Positivo avere questa possibilità di avere Kalulu con diversi ruoli: non è molto offensivo ma dipenderà dalla struttura di gioco. Sono soddisfatto di questa possibilità di giocare in diversi ruoli"

Quale giocatore può essere valorizzato? Okafor per esempio? "Abbiamo tante qualità qui. Abbiamo diverse soluzioni per diverse posizioni. Tutti i giocatori saranno importanti. Una delle cose più importanti per me è vedere imparare e crescere i calciatori che lavorano con me. Se miglioriamo i giocatori, la squadra sarà milgliore. Ho questa preoccupazione di far progredire"