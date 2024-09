Fonseca: "Continuo a credere in quello che sto facendo. Questi giorni di lavoro sono stati fantastici"

In merito al suo lavoro da quando è al Milan, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

C'è qualche cosa che non rifarebbe?

"No. Io faccio quello in cui credo. Non posso fare quello in cui non credo. Continuo a credere in quello che io penso debba essere una squadra e continuo a lavorare in quello in cui credo".

C'è un qualcosa che ha visto questa settimana dopo il Liverpool che le fa dire che il derby sarà la partita della svolta nell'atteggiamento dei giocatori?

"Non dico bugie. Stavamo parlando di questo adesso. Oggi arrivo qui, derby, partita difficile... Ma arrivo qui con fiducia. Un conto è se sentiamo che i giocatori sono tristi, non a loro agio. Mi sarebbe piaciuto farvi vedere questa settimana di lavoro, poi non posso arrivare qui e non trasmettere fiducia. La verità è che questi tre giorni di lavoro sono stati fantastici. E quindi vado verso la partita con fiducia, non posso fare altrimenti. Ed è per questo che ho fiducia nel futuro, non posso dire altre cose perché questa è la verità".