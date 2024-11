Fonseca e i primi quattro mesi di Milan: "È un orgoglio, sono molto motivato e soddisfatto"

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il suo lavoro sulla panchina del Milan:

Domani fa 4 mesi al Milan...

"È un orgoglio, sono molto soddisfatto. È difficile, ma sono molto orgoglioso e molto motivato vedendo il lavoro e la crescita della squadra. È altamente motivante, sono molto motivato e soddisfatto".

Sulle differenza tra Europa e Italia: "Quando abbiamo una partita come quella contro il Real Madrid abbiamo l'intenzione di cercare determinati spazi perché abbiamo gli spazi. Per giocare contro il Real abbiamo un gioco posizionale buono. Per giocare contro il Cagliari abbiamo bisogno di altre cose. Quando c'è una marcatura individuale non c'è spazio per il gioco posizionale, ci sono altre cose importanti, che però non voglio dire (sorride, ndr). È chiaro che il modo della squadra di affrontare la partita deve essere diverso. Contro il Monza, contro il Napoli in qualche momento, abbiamo fatto tante cose buone. Dobbiamo continuare a fare queste cose importanti per affrontare questo tipo di squadre".