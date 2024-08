Fonseca e la chance a Pavlovic da titolare: "Può succedere, dobbiamo essere diversi rispetto alla sfida contro il Torino"

E' intervenuto così in conferenza stampa mister Paulo Fonseca alla vigilia di Parma-Milan, in programma domani sera al Tardini per la seconda giornata di Serie A 2024\2025. Tra la chance in avanti a Okafor e i diversi ballottaggi a centrocampo, questa la risposta del tecnico portoghese alla domanda sul possibile utilizzo d Pavlovic dal primo minuto:

Che partita ti aspetti? Pavlovic può partire titolare?

"Può succedere. Sulla partita invece è molto chiaro che dobbiamo essere una squadra diversa rispetta a quella che siamo stati nel primo tempo col Torino. Il Milan non può permettersi, contro tutte le squadre, di lasciargli una prima fase di costruzione così come ha avuto il Torino. Per questo voglio una squadra diversa. Penso che siamo migliorati molto nel secondo tempo. Ma dobbiamo essere costanti, non possiamo accenderci solo per 5 minuti".