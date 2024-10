Fonseca e la chiave della partita: "Quando ho accentrato Pulisic la squadra è stata un'altra"

Paulo Fonseca ai microfoni di Sky commenta il successo del Milan contro il Brugge per 3-1:

Chukwueze è entrato bene, sembra vada meglio come subentrato

"Penso che abbiamo migliorato con l'entrata di Okafor e Chukwueze. Ma abbiamo migliorato tanto quando Pulisic è andato a giocare dentro, non più come esterno. Onestamente Pulisic come esterno non ha la preponderanza che ha quando gioca dentro e quando abbiamo cambiato la squadra è stata un'altra".

Prossima partita Chukwueze-Pulisic-Okafor dal 1'?

"Magari. Io vado a pensare adesso. Devo dire che non ho studiato il Bologna, lo studierò e decideremo quali saranno i migliori giocatore per affrontarlo".