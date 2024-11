Fonseca e la posizione di Musah a Madrid: "È stata una strategia per la partita contro il Real"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Cagliari, Paulo Fonseca ha dichiarato su Yunus Musah e sulla sua posizione in campo contro il Real Madrid: "È stata una strategia per quella partita. Non so se possiamo farlo in altre partite, magari possiamo farlo anche con altri giocatori. Ma è stata principalmente una strategia per la partita contro il Real, per le loro caratteristiche e per come volevamo difendere. Magari abbiamo bisogno di fare lo stesso in altre partite".

È importante parlare di Musah...

"Il successo delle squadre si basa su questo tipo di giocatori. Musah è molto importante. Aveva già fatto una bellissima partita contro il Napoli. Gli ho chiesto un altro ruolo e ha fatto di nuovo molto bene. So che è un tipo di giocatore che è sempre pronto per sacrificarsi e aiutare la squadra. Ha tante qualità che mi piacciono. Per me è stato un giocatore decisivo a Madrid. Non ne ho parlato, perché mi fanno solo domande su Leao (ride, ndr). Io volevo, ma le domande non arrivano (ride, ndr)".