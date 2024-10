"Fonseca ha un bel caratterino, ricordate cosa fece con Dzeko alla Roma": Impallomeni sul tecnico rossonero

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore. Queste le sue considerazioni in merito alle parole di Fonseca in conferenza stampa:

"Era arrabbiato, ha un bel caratterino. Non dimentichiamoci cosa fece con Dzeko alla Roma. Quello che ha detto è vero. Ha voluto mettere dei puntini, non vuole passare per lo scemo del villaggio, che non sappia fare l'allenatore. Lui non alza la voce per litigare, è un suo stile di vita. Ora comunque vedremo le scelte che farà".