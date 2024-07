Fonseca: "Il Milan è un club universale. Tutto il mondo conosce bene la storia del Milan: Gullit, Rijkaard, van Basten, Baresi, Costacurta, Maldini..."

Il nuovo tecnico rossonero Paulo Fonseca è stato intervistato in esclusiva da Milan TV.

Prime ore e primi giorni nell’ambiente Milan. Quali sono le sue sensazioni?

“Devo ringraziare le persone che mi hanno accolto qui. Mi è piaciuto molto conoscere le persone che lavorano nel Club. Mi è piaciuto molto Milanello, le sensazioni sono molto positive”.

Sente una responsabilità diversa ad allenare un club storico come il Milan, che quest’anno taglia il traguardo dei 125 anni di storia?

“Sì. Da allenatore del Milan sento una grande responsabilità ma anche un grande orgoglio. Quando si arriva in un club come il Milan c’è la responsabilità di difendere un club con una storia che conosce tutto il mondo. Bisogna anche avere l’ambizione di vincere, al Milan bisogna lavorare per vincere”.

Che immagine ha della storia del Milan?

“Tante cose, tanti giocatori. Milan è un club universale. Tutto il mondo conosce bene la storia del Milan. Mi ricordo che seguivo il Milan, la squadra di Gullit, Rijkaard, van Basten, Baresi, Costacurta, Maldini, Tassotti… Tutti questi giocatori che ammiravo molto. La storia del Milan è fantastica. Penso che è difficile non ricordare questi grandi momenti della storia del Milan”.