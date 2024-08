Fonseca, l'avvio non è una specialità: i risultati (deludenti) delle ultime 4 esperienze

Il pareggio contro il Torino all'esordio in campionato sulla panchina del Milan conferma una cosa: il cattivo rapporto che Paulo Fonseca ha con gli inizi di stagione. Fatta eccezione per quanto era allenatore dello Shakhtar, il portoghese fra Roma e Lille è praticamente sempre partito con il freno a mano, ed i numeri registrati dal 2019 ad oggi in pratica lo confermano.

L'unica giustificazione potrebbe essere il fatto che i giocatori ci mettano un po' ad assimilare le idee di gioco di Fonseca, ma in un campionato dove già si corre a mille, il Milan non può permetterselo, anche se non è da escludere che la squadra rossonera sia l'eccezione alla regola.

FONSECA E GLI INIZI DI STAGIONE: IL DATO

STAGIONE 2019/20: ROMA

Esordio: Roma-Genoa 3-3

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 11 su 15

Posizione finale: 5°

STAGIONE 2020/21: ROMA

Esordio: Hellas Verona-Roma 3-0 tavolino

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 8

Posizione finale: 6°

STAGIONE 2022/23: LOSC LILLE

Esordio: Lille - Auxerre 4-1

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 7

Posizione finale: 5°

STAGIONE 2023/24: LOSC LILLE

Esordio: Nizza - Lille 1-1

Punti ottenuti dopo cinque giornate: 8

Posizione finale: 4°