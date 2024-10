Fonseca: "Maignan capitano? E' uno dei leader di questo Milan. Non ho ancora deciso chi lo farà domani"

In merito ai leader della sua squadra, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

La leadership di Fofana e Morata...

"È difficile parlare di uno o di un altro quando tutti i giocatori hanno lavorato tanto e insieme. Fofana, Pulisic, hanno fatto grandi partite ma tutti i giocatori sono stati importantissimi, anche chi è entrato. È importante il feeling che donano alla squadra, penso che sono stati tutti ad un livello molto buono. Deve essere la normalità di come gioca il Milan".

La fascia di capitano a Maignan dopo che non ha avuto la fascia con la Francia...

"La mia scelta non ha nessuna connessione con quello che è successo con la Nazionale. La mia scelta è fatta da tempo, ho parlato con Mike: è uno dei leader del gruppo. Ha avuto la possibilità di avere la fascia, è uno dei giocatori che ho citato da aggiungere ai leader per guidare la squadra".

Domani sarà Theo il capitano?

"Non ho deciso, ci devo pensare oggi. Theo è una possibilità. Lui sta bene, si è allenato bene in questi giorni, anche oggi. Sta bene, Theo è un calciatore con grande esperienza e sta bene".