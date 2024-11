Fonseca: "Mi piacerebbe avere più punti, ma vado avanti con positività"

vedi letture

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul momento della squadra rossonera:

Ti preoccupano i 9 punti di distacco?

"Non posso dire altre cose, mi piacerebbe avere più punti. Ma vado avanti con positività".

Si può dominare un po' più compatti a centrocampo, lasciando spazio ai nostri giocatori più rapidi?

"Mi sta chiedendo è se non possiamo stare più indietro per avere più spazio per gli attaccanti? Nell'ultima partita abbiamo avuto due momenti. Siamo stati in più momenti in avanti, perché il Bratislava difendeva con 10 giocatori davanti l'area. Abbiamo però fatto due gol con spazio. L'ideale sarebbe avere i due momenti. Quando recuperiamo palla dobbiamo capire che abbiamo calciatori per uscire veloci. Ma quando non si può fare dobbiamo fare un attacco organizzato. I gol che facciamo sono più con spazio che con l'attacco posizionale o organizzato. I gol che facciamo normalmente sono molti di più col recupero palla e con spazio".