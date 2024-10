Fonseca: "Non ho bisogno di dimostrare nulla, non sono un attore. Vorrei divertirmi di più"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Udinese, Paulo Fonseca ha dichiarato:

La critica che le viene mossa è che non ha in mano lo spogliatoio...

"Non ho bisogno di dimostrare nulla, non sono un attore. Nel calcio oggi c'è tanta necessità di farsi vedere, io invece sono così, dal primo giorno. Fate questa domanda ai calciatori, se sono stato così dal primo giorno o meno".

Reijnders ha detto che "piano piano stiamo mettendo in pratica le indicazioni dell'allenatore". A che punto è il processo?

"Voglio dire la verità. È difficile cambiare. È sempre difficile cambiare. Stiamo cambiando? Sì. Anche io ho fatto questa riflessione, e devo capire che è un cambiamento grande e devo essere più paziente. Abbiamo bisogno di più tempo per cambiare. Si cominciano a vedere cose che sono importanti, dobbiamo continuare. Non abbiamo tanto tempo per allenarci, piano piano dobbiamo migliorare in quello che io credo che dobbiamo migliorare".

Si sta divertendo?

"Mi piacerebbe divertirmi di più. Essere allenatore, non solo qui, non è una cosa molto divertente. Abbiamo momenti. Penso che a questo livello è difficile essere sempre con il sorriso in faccia. Non è facile. Ma so una cosa: porto sempre la mia passione tutti i giorni. Non cambierei il mio lavoro per nessun altro. Non è perché ho più soldi, ma perché amo quello che faccio. È difficile, è difficile anche per i nostri familiari. Provo ad arrivare a casa e dimenticare la mia professione, ma non è facile. Ho tanti momenti difficili ma anche momenti che mi piacciono tanto. Penso che essere allenatore a questo momento non ti fa essere la persona più felice del mondo tutti i giorni. Essere allenatori a questo livello vuol dire che abbiamo problemi tutti i giorni, ma quando ne risolvi uno allora arriva grande felicità".