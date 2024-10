Fonseca: "Non siamo stati aggressivi fino al secondo gol. Dobbiamo fare meglio"

Paulo Fonseca ai microfoni di Sky commenta il successo del Milan contro il Brugge per 3-1:

Sulla prestazione

"Penso che abbiamo fatto una partita senza intensità, nella circolazione troppo lenta e non abbiamo capito bene come fare contro una squadra brava a difendere bassa. Quando sono entrati Okafor e Chukwueze la partita è cambiata, hanno portato altre energie e la squadra ha guardagnato intensità. Dopo il secondo gol abbiamo fatto cose molto buone, prima abbiamo giocato senza intensità".

In superiorità numerica non era possibile aggredirli un po' di più?

"La nostra intenzione era quella già in 11 contro 11. Dobbiamo fare meglio. Penso che non siamo stati aggressivi fino al secondo gol. Dopo sì, ma dobbiamo essere una squadra più aggressiva".