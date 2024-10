Fonseca su Emerson Royal: "Per me deve fare il terzino bloccato"

vedi letture

Paulo Fonseca, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il rendimento di Emerson Royal:

Che lavoro si aspetta da Emerson Royal?

"Al Tottenham lo abbiamo visto giocare anche come difensore centrale, ha giocato in tante posizioni. Qui può fare il terzino bloccato, penso che sia il suo ruolo migliore. Il problema è che non abbiamo utilizzato questa struttura ora.

Con Pulisic più interno ha la responsabilità di attaccare sulla fascia. Il ruolo giusto per Emerson è fare il terzino bloccato, per me. Vediamo se possiamo giocare con questa struttura".